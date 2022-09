Tres armas encontradas en escuelas en tres días

Rock Hill, SC.- Tres armas de fuego han sido encontradas en las escuelas de Rock Hill, Carolina del Sur, en últimos tres días.

La más más reciente la encontraron las autoridades el miércoles durante un control de seguridad en el automóvil de un estudiante de Rock Hill High School, informó la Oficina del Sheriff del Condado York.

Cuando las autoridades confrontaron al estudiante por el arma en su vehículo, el joven huyó de los ayudantes y administradores, señaló una publicación en la cuenta de Twitter de la oficina del sheriff.

El estudiante no ha sido detenido, pero está identificado.

La oficina del sheriff tiene una investigación abierta por este caso. No se conoció ninguna amenaza para otros estudiantes en la escuela, agregó la publicación.

NOTICE: During a safety & security check at Rock Hill High today YCSO SROs received info about a gun in a students car. When confronted at his car the student ran from deputies & admin. He has not been apprehended. We know who the student is & we are investigating. #YCSONews pic.twitter.com/yH1VhfKIBx

— York County Sheriff (@YCSO_SC) August 31, 2022