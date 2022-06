tormentas-dejan-sin-luz-a-miles-de-residentes

Charlotte, NC.- Las fuertes tormentas que azotaron el jueves a Charlotte y otras ciudades de Carolina del Norte dejaron sin luz a miles de residentes.

Duke Energy indicó que las tormentas derribaron árboles, líneas eléctricas y postes, lo que causó cortes de energía eléctrica.

“Los equipos están trabajando durante la noche para reparar y evaluar los daños”, dijo la empresa en su cuenta de Twitter.

Las estimaciones iniciales indican que unos 40.000 clientes habían quedado sin servicio el jueves al final de la tarde.

