Tiroteo y caos en centro comercial durante Black Friday

Durham, NC.- Tres personas, incluido un niños de 10 años, resultaron heridas tras un tiroteo que causó caos en un centro comercial en Durham durante el Black Friday.

El hecho se produjo en la tarde del viernes en el centro comercial The Streets of Southpoint. El tiroteo produjo caos y confusión. En la feria de comidas las mesas y sillas quedaron volcadas después de que la gente corrió huyendo de las balas.

⚠️🇺🇸 #URGENT : Emerging reports of shots fired at Southpoint Mall in Durham, North Carolina #Durham l #NC Unconfirmed reports indicate shots have been fired inside the mall, possibly near the food court. Mall lockdown protocol has now been initiated. Updates to follow! pic.twitter.com/l3QqYBF8JY

El jefe de la policía de Durham, Patrice Andrews, dijo que el niño de 10 años resultó herido por una bala de rebote. Fue trasladado a un hospital cercano con heridas que no ponen en riesgo su vida.

Los disparos se escucharon cerca de las 3:20 pm. Los efectuaron dos grupos que se conocían, dijo Andrews. Uno de los involucrados quedó detenido.

DPD is investigating a shooting incident at The Streets at Southpoint. The mall is being evacuated and will be closed while DPD investigates the incident. Motorists are advised to avoid the area. There is no further threat at the mall.

