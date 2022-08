Subvenciones para parques y recreación

Raleigh, NC.- El gobernador Roy Cooper anunció que el Fondo Fiduciario de Parques y Recreación de Carolina del Norte (PARTF) otorgará más de $17 millones en subvenciones para financiar 39 proyectos locales de parques y recreación en todo el estado.

La Autoridad de Parques y Recreación de Carolina del Norte aprobó las subvenciones en su reunión celebrada el 26 de agosto en el Centro de Investigación de la Naturaleza en Raleigh.

“Nuestros parques y áreas de recreación son muy valiosos para nuestras comunidades y se han vuelto más populares que nunca”, dijo el gobernador Cooper. “Estos proyectos que estamos financiando hoy brindarán a las personas aún más oportunidades en Carolina del Norte para construir vidas más saludables y felices”.

Las comunidades locales solicitaron las subvenciones para financiar la adquisición de terrenos, el desarrollo y la renovación de parques públicos y áreas recreativas. Cada año, la Autoridad debe asignar el 30 % del financiamiento total del PARTF a proyectos del gobierno local.

La Autoridad consideró 49 solicitudes de subvenciones locales solicitando $20.9 millones en total. La subvención máxima otorgada para un solo proyecto fue de $ 500.000. Los adjudicatarios deben igualar los fondos dólar por dólar por el monto otorgado.

