StarMed ofrece píldora para tratar a pacientes con COVID-19

Charlotte, NC.- Una buena noticia ha llegado a Charlotte. StarMed Healthcare está suministrando de manera gratuita el tratamiento de píldora para tratar a pacientes con COVID-19, aprobado en diciembre por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

La píldora se llama molnupiravir. Es fabricada por Merck y Ridgeback Biotherapeutics. La FDA indicó que su autorización es solo para tratar a los pacientes adultos con síntomas leves a moderados de COVID-19.

StarMed Healthcare dio los detalles en un comunicado enviado a Progreso Hispano News.

El tratamiento de la píldora lo ofrece en su ubicación en FreeMore en el oeste de Charlotte, 4001 Tuckaseegee Rd, hasta agotar existencias.

Los pacientes de COVID-19 pueden registrarse para el tratamiento aquí. Es gratuito para el paciente, con o sin seguro.

«Estamos encantados de ofrecer este tratamiento que puede disminuir la gravedad de los síntomas de la COVID-19 y reducir la posibilidad de hospitalización y muerte», dijo el Dr. Arin Piramzadian, director médico de StarMed Healthcare.

