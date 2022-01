Charlotte, NC.- Los pacientes no vacunados son amplia mayoría en la unidad de soporte vital de Atrium Health, según informó la red de clínicas.

Atrium Health detalló en sus redes sociales cómo es el comportamiento de ingresos de pacientes la unidad de soporte vital, justo en momentos en que los casos por COVID-19 se han disparado tras la aparición de la altamente contagiosa variante Ómicron.

Ver más: Abren dos nuevos sitios de pruebas de COVID-19

Según los datos proporcionados el 92% de los ingresos en la unidad de soporte vital corresponde a pacientes no vacunados.

Contrary to the belief that only the elderly are impacted by COVID, 71% of adult COVID patients on life support are ages 18-64. With 92% of COVID patients on life support being unvaccinated, it’s clear that vaccines remain the best defense for everyone: https://t.co/4lTk1kUyZO pic.twitter.com/Wy0h5R4dPi

— Atrium Health (@AtriumHealth) January 18, 2022