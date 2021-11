Se destinarán millones de dólares del paquete de infraestructura para NC

Raleigh, NC.- The White House declaró que durante décadas la infraestructrua de Carolina de Norte ha sufrido una sistemática falta de inversión, por tal razón durante los próximos cinco años este estado podría reicibir $8.7 millones del paquete de infraestructura.

Estos fondos federales estarán siendo enviados para robustecer trenes de alta velocidad, internet más rápido, agua y energía limpia. Inversión amparada en el proyecto de ley de infraestructura.

Por su parte, la representante demócrata Alma Adams tuiteó, «Estas inversiones incluyen mejorar y expandir el Sistema de Transporte del Área de Charlotte y Lynx Light Rail. También brindar a todos los estudiantes de CMS la conexión de banda ancha que necesitan para tener éxito».

De acuerdo con las estimaciones publicada por la Casa Blanca, Carolina del Norte podría recibir $7.2 mil millones para programas de carreteras. Y otros $457 millones para el reemplazo y reparación de puentes a través de fórmulas de financiamiento del Congreso.

