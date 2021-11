Cámara de Representantes aprobó plan de infraestructuras de Biden

Washington, DC.- La Cámara de Representantes finalmente aprobó el paquete de infraestructura de $1,2 billones impulasado por el mandatario Biden, quien pretende renovar las grandes infraestructuras del país, como puentes, carreteras y crear nuevos empleos.

Asimismo, el presidente consideró la inversión «única en una generación» y aseguró que creará millones de puestos de trabajo «manuales». Además, dijo que firmará el proyecto de ley bipartidista «pronto».

La votación se produjo tras una larga jornada de debate en el Capitolio. Ahora queda a la espera de votación el otro proyecto insignia del mandatario, el plan ‘Build Back Better’ de 1,75 billones de dólares destinado a políticas sociales y medioambientales y en el que el presidente ha basado parte de su mandato.

The Bipartisan Infrastructure Deal represents the most significant long-term investments in American infrastructure and global competitiveness in nearly a century. pic.twitter.com/YmdSivOpq2 — The White House (@WhiteHouse) November 6, 2021

Presidente Biden consideró la inversión «única en una generación»

Luego de haber suspendido la votación del plan social por valor de $1,75 billones, debido a que los demócratas moderados se opusieron a apoyarlo sin antes tener una estimación formal de su coste e impacto económico, la votación del paquete bipartidista de infraestructura por $1,2 billón, fue finalmente llevada a cabo.

We can’t build back better if we neglect the climate. That’s why House Democrats are DETERMINED to pass strong environmental legislations that will protect our children for generations to come. — House Democrats (@HouseDemocrats) November 5, 2021

De esta manera el mandatario se pocisiona un paso adelante, tras semanas de discusiones sobre sus planes económicos y después de una semana especialmente dura tras la rotunda derrota de su partido en las elecciones locales de Virginia y en un momento en el que Biden ha perdido gran parte de su popularidad.

Last night, the House of Representatives passed my Bipartisan Infrastructure Deal – a once-in-a-generation investment that will create millions of jobs modernizing our infrastructure, turn the climate crisis into an opportunity, and put us on a path to win the 21st century. — President Biden (@POTUS) November 6, 2021

Con esta situación, se espera que con el reajuste de calendario pueda haber una aprobación del proyecto social para dentro de tres semanas. Una vez la Oficina de Presupuesto del Congreso proporcione su estimación de costes para la medida.

El proyecto de asistencia social, «Build Back Better» (BBB, Reconstruir mejor) es un plan masivo que abordaría el cambio climático, brindaría ayuda a las familias, expandiría el acceso a la atención médica y reforzaría el compromiso de Biden de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos para 2030.

Sin embargo, el «Build Back Better» aún no tiene aprobación del Senado y se espera que el monto se reduzca significativamente después de someterse a las votaciones de la Cámara Alta, si es que avanza desde la Cámara Baja.

