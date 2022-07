Refugio de animales de CMPD en crisis

Charlotte, NC.- El refugio de animales de CMPD se encuentra en un momento de crisis de capacidad y requiere apoyo de la comunidad con adopciones permanentes o temporales para mejorar la atención.

Cuidado y Control de Animales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) está pidiendo ayuda a la comunidad.

“El refugio está lleno”, alertó en sus redes sociales. Agregó que el hacinamiento de gatos ha contribuido a un brote de panleucopenia felina.

Un balance de Cuidado y Control de Animales indica que hay 44 perros que permanecen en espera por casos judiciales, en cuarentena por rabia y por otras razones.

Esto quiere decir que esos animales no se pueden mover y son 44 perreras menos disponibles en el refugio.

Melissa Knicely, gerente de Comunicaciones de Cuidado y Control de Animales, explicó que el refugio tiene una escasez de perreras disponibles para los perros extraviados y perdidos que llegan. Y esto ocurre “en los meses del año en los que tenemos una media más alta de entrada de caninos”.

“Es desgarrador, un enorme desgaste emocional para el personal y los voluntarios y, por supuesto, para los animales, que son nuestra mayor preocupación”, comentó Knicely.

The #CMPD and @animalscmpd facility is critically full. They need adopters, foster homes and stay-cationers right now. https://t.co/FcZUbkjthY #CLT

— CMPD News (@CMPD) July 22, 2022