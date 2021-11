Incumplir prohibición de quemas al aire libre pegará en el bolsillo

Raleigh, NC.- El Servicio Forestal de Carolina del Norte prohibió el lunes las quemas al aire libre en todo el estado, después de un incendio desatado el fin de semana en el Pilot Mountain State Park. La medida pegará en el bolsillo de quienes la incumplan.

La prohibición entró en vigencia a las 5 pm del lunes debido a que aumentó el riesgo de incendio en el estado.

«Es la temporada de incendios forestales de otoño en Carolina del Norte y estamos viendo un aumento de la actividad de los incendios forestales debido a las condiciones secas», dijo el comisionado de Agricultura Steve Troxler.

“Con estas condiciones en curso, es necesaria una prohibición de quema en todo el estado para reducir el riesgo de que los incendios se inicien y se propaguen rápidamente. Nuestra principal prioridad es siempre proteger vidas, propiedades y bosques en todo el estado”.

