Severo incendio mantendrá cerrado el Pilot Mountain State Park

Pilot Mountain, NC.- Un severo incendio se desató el fin de semana en Pilot Mountain State Park, en Carolina del Norte, lo que obligó a evacuar a los campistas y cerrar el parque.

Las autoridades informaron que el incendio comenzó el sábado y que ya ha consumido al menos 250 acres.

El parque estatal está ubicado en los condados Surry y Yadkin, a 20 millas al noroeste de Winston-Salem. Se espera permanezca cerrado durante toda la semana.

Winston-Salem Journal publicó que el incendio está impulsado por las condiciones de sequedad y viento.

Pilot Mountain State Park is closed today, Nov. 28, and likely all week due a wildfire burning within the park. It has burned nearly 180 acres so far. Please stay away from the area. Do not use drones over the park to photograph- they could interfere with fire fighting aircraft.

— NC State Parks (@NCparks) November 28, 2021