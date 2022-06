programa-gratuito-ayuda-a-mejorar-la-lectura

Charlotte, NC.- En Queen City hay un programa gratuito que ayuda a mejorar la lectura en niños desde 1° a 5° grado de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés).

La Clínica de Tutoría Virtual de Verano de Helps Education Fund estará disponible desde el 27 de junio hasta el 12 de agosto. Sin embargo, CMS invita a completar el formulario de interés para la evaluación que determinará si el aspirante es candidato al programa gratuito.

El programa es virtual y está basado en evidencia que se enfoca en la fluidez: velocidad de lectura, precisión y expresión adecuada, según indica en la explicación previa del formulario de interés.

