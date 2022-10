Principal of the Year: “Es un privilegio guiarlos todos los días”

Charlotte, NC.- Danielle Belton ha sido seleccionada como Principal of the Year 2022-23 de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg, un reconocimiento del que se siente orgullosa.

Ella es directora de Paw Creek Elementary desde hace nueve años. Su carrera educativa comenzó en Garinger High como maestra de inglés en 2004.

“Es un privilegio guiarlos todos los días. Este honor es para todos”, comentó Belton durante la ceremonia de reconocimiento gimnasio de la escuela.

La emotiva ceremonia contó con la participación de los niños y estudaintes que vitorearon a Belton.

Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) hicieron público en su sitio web el homenaje a la directora del año.

“El liderazgo nunca se trata de ser el mejor”, dijo el superintendente interino Hugh Hattabaugh a Belton durante el anuncio. “Se trata de mejorar a quienes te rodean, y lo haces todos los días aquí en Paw Creek”.

Danielle Belton fue estudiante de una escuela secundaria de Título I. En esa etapa se dio cuenta que era en estas escuelas en las que quería trabajar y aprovechar su «talento sin explotar».

