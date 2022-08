Maestra del Año por primera vez es latina

Saint Paul, MN.- Education Minnesota en celebración del 58° aniversario del programa MNTOY, honró a la primera Latina como Maestra del Año en este estado (2021-2022), a la hispana Natalia Benjamín.

De 10 finalistas de MNTOY en igualdad de condiciones en talento y servicio hace que la selección de «el indicado» sea una tarea más compleja, pero más objetivo.

La primera Maestra del Año, la latina nativa de Guatemala, Natalia Benjamin, salió de Guatemala luego de terminar su educación en la escuela pública en 1995. En su primaria tuvo encuentros con el idioma francés y el inglés.

Natalia Benjamín, obtuvo su B.S y M.A en la Universidad Brigham Young (BYU) en Utah. El B.S. es Biología Molecular (Química), y su maestría es en adquisición y enseñanza de idiomas. Sus cursos finales de la maestría los terminó en la Universidad Estatal de Boise en Utah.

