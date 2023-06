presupuesto-de-mecklenburg-aumenta-impuestos

Charlotte, NC.- Más impuestos a la propiedad. Esa es una de las claves del presupuesto de Mecklenburg de $ 2.360 millones aprobado por la Junta de Comisionados del condado.

El presupuesto para el año fiscal 2024 contempla un aumento de $ 156 millones o 7,1 % sobre el aprobado para 2023.

La propuesta, aprobada con una votación 7-2, establece una tasa de impuesto a la propiedad de 47,31 centavos por cada $ 100 de avalúo tasado.

Ver más: Jornadas de orientación e inscripción en MECK Pre-K

Es decir, es 1,6 % por encima del impuesto neutral (47,71 %) necesario para generar la misma cantidad de dinero que el año en curso.

Los comisionados Pat Cotham y Elaine Powell se opusieron y votaron en contra.

Cotham dijo que el aumento de los impuestos representa una carga para los residentes.

Los negocios también se verán afectados, pero en menor medida porque sus propiedades aumentaron menos que las viviendas en la última revaluación.

Entre los puntos destacados del presupuesto de Mecklenburg se encuentra la aprobación de un paquete de bonos de $ 2.5 mil millones para proyectos en las Escuelas de Charlotte Mecklenburg.

Esto incluye 12 escuelas primarias, siete escuelas intermedias, 10 escuelas secundarias y un nuevo complejo deportivo.

Tonight #MeckBOCC adopted a $2.36B budget for next year: https://t.co/sQDNr2si20

– 1.6 cent tax rate increase to fund schools & critical services;

– Programs & services for affordable housing, education & racial disparities;

– New five-year Capital Improvement Plan & more. pic.twitter.com/aarjzRUUq3

— Mecklenburg County (@MeckCounty) June 7, 2023