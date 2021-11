Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg quiere que la comunidad aporte ideas al presupuesto participativo del año 2023.

La iniciativa ofrece a los residentes la posibilidad de aportar propuestas que puedan impactar positivamente en la comunidad y el condado.

El presupuesto participativo, según el sitio web del condado, permite a los residentes determinar cómo abordar mejor las necesidades de sus comunidades convirtiendo las ideas en propuestas de proyectos reales.

Los residentes trabajarán con voluntarios de la comunidad que representan a cada distrito.

Las ideas serán examinadas por el personal del condado y luego votadas por los residentes. Asimismo, las propuestas ganadoras se financiarán con la expectativa de que todos los proyectos se completen en 18 meses, explica el condado en su sitio web.

