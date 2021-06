Exjefa de policía de Durham emprende desafío en Memphis  

Memphis, TN.- Cerleyn CJ Davis asumió el cargo como nueva jefa de la Policía de Memphis, la primera mujer en liderar el departamento. Ella había estado al frente de la policía de Durham.

“Me enorgulleció participar en la ceremonia de inauguración de nuestro nueva jefe de policía CJ Davis”, tuiteó el alcalde de Memphis, Jim Strickland.

El departamento de policía también tuiteó “¡Bienvenido a bordo del Jefe Cerleyn CJ Davis!”.

Davis reemplaza a Michael Rallings, quien se retiró.

A new era begins today at @MEM_PoliceDept. I was proud to participate in the pinning ceremony this morning of our new Police Chief C.J. Davis. It was also nice to meet her husband Terry. pic.twitter.com/5yUogwPkvp

— Mayor Jim Strickland (@MayorMemphis) June 14, 2021