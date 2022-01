Charlotte, NC.- Atrium Health reprograma citas de cuidados primarios debido a que “muchas personas están enfermas” de COVID-19 y necesitan atención.

El objetivo de esta medida es garantizar que aquellos que necesitan atención inmediata puedan ser vistos tan pronto como sea posible.

La red de hospitales hizo el anuncio en su cuenta de Twitter. “Estamos reprogramando algunas citas de bienestar de atención primaria para febrero y marzo”, informó a la comunidad.

Ver más: CEO de Atrium Health entre los más influyentes en el área de salud

Con la aparición de la altamente contagiosa variante Ómicron, los casos de COVID-19 se han disparado a niveles récord en Carolina del Norte. Las hospitalizaciones también han ido en aumento.

With the continued impact of the COVID-19 virus on our community, many people are sick right now and need care. To ensure those who need immediate care can be seen as soon as possible, we are rescheduling some primary care wellness appointments to February and March. pic.twitter.com/wMo3hKrTOs

— Atrium Health (@AtriumHealth) January 5, 2022