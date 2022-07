Oficial mató a sospechoso de secuestro de niños

Gastonia, NC.- Un oficial de policía mató a un sospechoso de secuestro de dos niños en Gastonia luego de que en la huida atropellara a otro oficial.

El hecho ocurrió el miércoles según informó el Departamento de Policía de Gastonia. Los oficiales fueron llamados a una guardería ubicada en la cuadra 2100 de W. Fifth Avenue.

La denuncia indicaba que un hombre se había llevado a dos niños sin autorización, indicó la policía en un comunicado.

Con la descripción del automóvil, los oficiales encontraron al sospechoso de secuestro y a los niños en N. Edgemont Avenue.

Pero, cuando se iba a producir el arresto de Jason Lipscomb, de 21 años, como quedó identificado el sospechoso, aceleró el vehículo en retroceso y golpeó a un oficial que quedó en suelo. Luego puso marcha hacia adelante y pasó por encima del policía.

Inmediatamente, otro oficial disparó una ráfaga de tiros contra el vehículo en huida y mató a Lipscomb.

𝑮𝑷𝑫 𝑨𝒅𝒅𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒙𝒕 𝒕𝒐 𝑽𝒊𝒅𝒆𝒐 𝑷𝒐𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒚 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 𝑶𝒖𝒕𝒍𝒆𝒕 𝑺𝒉𝒐𝒘𝒊𝒏𝒈 𝒀𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒚'𝒔 𝑭𝒂𝒕𝒂𝒍 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆𝒓-𝑰𝒏𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒅 𝑺𝒉𝒐𝒐𝒕𝒊𝒏𝒈

👀 :06 & :17 mark for context to this 1 angle from yesterday's fatal ofc-involved shooting pic.twitter.com/6CGlv9Ejty

— Gastonia Police (@GPDNC) July 21, 2022