publican-fotos-de-sospechoso-de-matar-a-mujer-en-un-cajero

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) publicó las fotos del sospechoso de haber matado a una mujer en un cajero automático la semana pasada.

El hecho ocurrió cerca del centro comercial University Plaza en la cuadra 9600 de University City Boulevard.

Una mujer y madre, identificada como Karen Baker de 48 años, fue asesinada a tiros mientras estaba en el cajero automático.

En su momento se informó que los detectives de CMPD están revisando las cámaras de vigilancia en la zona. No se mencionó si había algún sospechoso identificado.

Anyone with information on the identity or whereabouts of the suspect or the suspect vehicle is asked to contact @CLTCrimeStopper at 704-334-1600. pic.twitter.com/0Y0cbrYGAc

— CMPD News (@CMPD) July 21, 2022