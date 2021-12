¡Descúbrelo! Un nuevo programa te ayuda a pagar el servicio de agua

Charlotte, NC.- Carolina del Norte anunció la creación de un nuevo programa de asistencia para pagar el servicio de agua que beneficiará a hogares afectados por la pandemia COVID-19.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos hizo el anuncio del nuevo programa que establece un pago único para hogares elegibles de bajos ingresos directamente a la empresa de servicios públicos.

Low-Income Household Water Assistance Program (LIHWAP) se alimentará con más de $ 38 millones en fondos federales. Se puede aplicar desde este miércoles.

LIHWAP se extiende hasta septiembre de 2023 o hasta que se agoten los fondos.

NCDHHS announces new program to help families pay water bills. Beginning Dec. 1, eligible households that have had their water services cut off or have received notice that their water services are in danger of being cut off can apply for assistance in paying their bill. pic.twitter.com/rqvHK8ekuA

— NCDHHS (@ncdhhs) November 30, 2021