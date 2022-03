Nueva campaña para promover vacunación

Raleigh, NC.- Una nueva campaña para promover la vacunación contra el COVID-19 está en ejecución en Carolina del Norte.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzó Spring into Summer en inglés y Un verano saludable en español. En un comunicado dio detalles esta campaña comunitaria enfocada en aumentar las tasas de vacunas y refuerzos contra el COVID-19 para adultos y niños.

Un comunicado del departamento indica que el 76 % de los habitantes de Carolina del Norte de 18 años o más han recibido al menos una dosis de vacuna. Sin embargo, entre los niños y adolescentes, las tasas de vacunación son mucho más bajas.

Solo el 27 % de los niños de 5 a 11 años y el 48 % de los adolescentes de 12 a 17 años han recibido su primera dosis de vacuna.

We are thrilled to kick off a new campaign in honor of a new season: Help North Carolinians stay up to date on COVID-19 vaccines and layer precautions so we can all #SpringIntoSummer ☀️ Visit https://t.co/taus2Bmkmq for updates and community resources! pic.twitter.com/R5LI8yufdi

— NCDHHS (@ncdhhs) March 22, 2022