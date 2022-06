No aparece ganador de $1 millón en la lotería

Charlotte, NC.- Si jugaste al Mega Millions para el sorteo de Año Nuevo revisa tú boleto porque podrías ser el ganador de $1 millón en la lotería que no aparece casi seis meses después.

NC Education Lottery está haciendo un esfuerzo por encontrar a la persona que ganó el premio en Carolina del Norte porque ya está a punto de vencer.

Según una publicación en el sitio web de la lotería el premio vencerá el 30 de junio. El boleto se compró para el sorteo Mega Millions del 31 de diciembre.

El dueño del boleto visitó Circle K en Williams Road en Lewisville en el condado Forsyth para realizar la compra.

A $1 million “Big Check” is waiting for its owner! The prize won in the Dec. 31 #MegaMillions drawing will expire on June 30. The ticket was purchased from @CircleKStores on Williams Road in #Lewisville. Spread the word to help find the winner! #NCLottery https://t.co/wVUdmuppOs pic.twitter.com/5JsXPAoQ14

— NC Education Lottery (@nclottery) June 14, 2022