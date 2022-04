Grupo de trabajadores ganó premio de lotería

Raleigh, NC.- Un grupo de trabajadores que tiene cinco años jugando a la lotería juntos ganó $100.000 en el Powerball.

El hecho curioso ocurrió con el sorteo del 2 de abril. Son 22 empleados civiles de Fort Bragg ls afortunados ganadores.

“Estaba un poco cerca del Día de los Inocentes, así que algunos de ellos no me creyeron”, dijo Neil Ellis, un portavoz del grupo a NC Education Lottery. “Supongo que ahora me creen”.

Ellis dijo que la mayoría del grupo, el equipo Power Play 22, comenzó a jugar juntos en los últimos cinco años, pero algunos miembros del grupo han estado jugando juntos durante más de una década.

