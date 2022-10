Niña latina desaparecida ya está a salvo

Charlotte, NC.- Una niña latina de Charlotte reportada como desaparecida ya está a salvo. Las autoridades habían pedido ayuda para localizarla.

Jennifer Velásquez-Cruz, de 11 años, no había sido vista nuevamente desde el viernes 30 de septiembre.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg indicó que la última vez que alguien vio a Velásquez-Cruz estaba en su residencia en la cuadra 2700 de Oak Valley Lane. Vestía una sudadera con capucha blanca y amarilla, pantalones cortos azules y zapatos negros.

Este jueves, la policía informó que la niña fue «recuperada de forma segura y trasladada a su casa». No hubo más detalles.

UPDATE: Jennifer was recovered safely and has been transported home.

— CMPD News (@CMPD) October 6, 2022