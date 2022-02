Ni los Dealer se salvan de los tiroteos

Concord, NC.- Un presunto delincuente fue baleado por un policía durante un robo en un dealer de la ciudad de Concord, Carolina del Norte.

El suceso ocurrió el domingo 13 de febrero cerca de las 5 am. La Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte (SBI, por sus siglas en inglés) abrió averiguaciones por este caso. Mientras tanto, el oficial ha sido puesto temporalmente en funciones administrativas.

El concesionario Modern Nissan en 967 Concord Parkway S. fue el escenario del incidente. El Departamento de Policía de Concord narró en un comunicado cómo ocurrieron los hechos.

On Sunday, February 13, 2022, at approximately 5 a.m., a CPD police officer was involved in an incident culminating in the shooting of a criminal suspect.

The NC SBI is investigating this incident, at the department’s request. /ralhttps://t.co/Rwb5jZYLDU pic.twitter.com/NjJcG14lU6

— Concord, NC Police (@ConcordNCPolice) February 13, 2022