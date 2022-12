Murió joven herido en tiroteo

Charlotte, NC.- Un joven herido en un tiroteo en el que murió su hermano falleció varios días después del suceso en la ciudad de Charlotte.

Se trata de Dominic Salazar, de 18 años, que resultó herido de bala el martes 15 de noviembre en Griers Grove Road en Fred Alexander Park.

En ese hecho murió baleado Damien González, de 17 años. Dominic estaba en estado crítico y falleció como resultado de sus heridas.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) ofreció la actualización de este caso en un comunicado.

UPDATE: The second victim in this case, Dominic Salazar (DOB 08/02/2004) has passed away from his injuries. CMPD is working with the Meck. Co. DA's Office to upgrade the charges of the two juvenile suspects to include this second Murder. See full release: https://t.co/XmmCPnzrm3 pic.twitter.com/rJxohCB1fz

— CMPD News (@CMPD) December 5, 2022