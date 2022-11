arrestados-dos-menores-por-asesinato-de-joven-de-origen-hispano

Charlotte, NC.- Dos menores resultaron detenidos por su presunta relación con el asesinato de un joven de origen hispano en el norte de Charlotte.

El hecho ocurrió el martes 15 de noviembre. Damien González, de 17 años, murió a tiros en Griers Grove Road en Fred Alexander Park poco después de las 7 pm. Su hermano adoptivo, Dominic Salazar, de 18 años, resultó herido.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó una actualización sobre este caso.

Dos menores fueron arrestados con la ayuda del Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) de CMPD y oficiales de Patrulla de Metro Division.

UPDATE: Two juveniles have been arrested and charged with the murder of Damien Gonzalez (DOB 04/04/2005). The juveniles are also facing charges of Robbery with a Dangerous Weapon, Conspiracy to Commit Murder, Conspiracy to Commit Robbery, and Attempted Murder. (1/2) pic.twitter.com/8m8vCHXcw0

