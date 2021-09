Un muerto y un herido de gravedad al oeste de Charlotte

Charlotte, NC.- Nuevamente un hecho violento baña de sangre a Charlotte. La tarde de miércoles un suceso con armas de fuego dejó una persona muerta y un herido de gravedad al oeste de la ciudad.

Los detalles de este suceso no abundan. La investigación está curso. La Policía de Charlotte-Mecklenburg adelantó que determinó dos escenas de crimen.

Cerca de las 3 pm, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg recibió una llamada de emergencia.

Rápidamente oficiales se dirigieron a la cuadra 3200 de Wilkinson Blvd. Allí, justo en el estacionamiento de un Walmart había un hombre con heridas de bala. Fue trasladado al hospital, pero murió.

