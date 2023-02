muerto-a-tiros-en-charlotte

Charlotte, NC.- Las balas y la violencia se combinaron nuevamente en la ciudad de Charlotte. El resultado: un muerto a tiros, confirmó la policía local.

El hecho ocurrió el miércoles 1 de febrero, cerca de las 11 pm, en la cuadra 6000 de Pineburr Road.

Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) acudieron al sitio del suceso tras responder a una llamada de servicio por disparos.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s Homicide Unit are conducting a homicide investigation in the 6000 block of Pineburr Road in the Independence Division. More info will be released by CMPD Public Affairs.

— CMPD News (@CMPD) February 2, 2023