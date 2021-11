Muerta a tiros adolescente latina en Charlotte

Charlotte, NC.- La comunidad hispana en Charlotte está de luto tras un suceso que involucra a dos jóvenes, entre ellos una adolescente latina que resultó muerta a tiros.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el norte de Charlotte, según el reporte del caso publicado por el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg.

Los oficiales respondieron a un llamado de emergencia en la cuadra 2600 de Olando Street. Al llegar al lugar encontraron a Vanessa Sarai Santos García, de 14 años, con una herida de bala.

De inmediato los oficiales brindaron asistencia para tratar de salvar su vida mientras llegaba Medic para su traslado. Sin embargo, los paramédicos la declararon muerta en el lugar.

Detectives have charged 18-year-old Junio Alexis Ramos Estrada for the murder of 14-year-old Vanessa Sarai Santos Garcia, who is the victim in this case. Ramos was charged with Involuntary Manslaughter, Statutory Rape… #clt #cltnews

Full release here: https://t.co/3YxJf8a8J2 pic.twitter.com/Vlefp84tVw

