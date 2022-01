Charlotte, NC.- El rescate de un hombre que subió a una torre de transmisión el domingo obligó a dejar sin servicio eléctrico a miles de personas en Charlotte.

El hecho ocurrió cerca de East Woodlawn Road. El procedimiento que involucró a negociadores de SWAT duró cuatro horas.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó que los oficiales respondieron a una llamada al 911 en la cuadra 1300 de Nations Crossing Road sobre una persona que trepaba una gran torre eléctrica de alta tensión.

Ver más: Murió hombre de 71 años en accidente de tránsito

Al llegar el hombre estaba a unos 70 pies de altura, pero cuando los oficiales intentaron hablar con él subió unos 20 pies más hasta la cima de la torre de alta tensión.

Para continuar con el procedimiento de rescate, CMPD se puso en contacto con Duke Energy. La empresa tuvo que suspender el servicio eléctrico.

Según una publicación de WBTV entre 15.000 y 20.000 clientes de Duke Energy fueron afectados por el corte.

The incident at E Woodlawn Road and Nations Crossing Road has come to a safe and successful conclusion. The person on the tower is being seen and treated by MEDIC. CMPD will have someone available to speak with the media at the Exxon location at 5:15 pm. #cltnews #clt pic.twitter.com/ybvFxtZEUx

— CMPD News (@CMPD) January 9, 2022