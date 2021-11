Cooper firmará presupuesto legislativo y luchará para corregir sus errores  

Raliegh, NC.- Las aguas parecen calmarse en Carolina del Norte. El gobernador Roy Cooper anunció que firmará el presupuesto legislativo de dos años que se espera esté en su escritorio a finales de esta semana.

“Firmaré este presupuesto porque, a fin de cuentas, lo bueno supera a lo malo”, dijo Cooper quien mantiene diferencias con el Legislativo.

Para el Ejecutivo, el proyecto contiene las inversiones necesarias en el pago de maestros y empleados estatales, infraestructura crítica y ayuda para ayudar a las familias y empresas a salir de la pandemia más fuertes que nunca.

Sin embargo, Cooper lamentó que presupuesto legislativo no logra extender la atención médica a cientos de miles de personas al expandir Medicaid.

El proyecto de ley autorizaría a un comité a estudiar el acceso a la atención médica y recomendaría una legislación el próximo año.

“Si bien un estudio es un progreso, la acción real sigue siendo dolorosamente atrasada”, dijo Cooper.

Our schools, communities, small businesses, and families need our help right now, especially as we recover from this pandemic.

I will sign this budget because of its critical and necessary investments and I will fight to fix its mistakes. – Gov. Roy Cooper pic.twitter.com/1ayc9smM0b

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) November 16, 2021