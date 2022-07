Mecklenburg prepara envío de facturas de impuestos

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg enviará por correo las facturas de 2022 por los impuestos sobre bienes inmuebles, bienes personales individuales y bienes muebles comerciales el 28 de julio.

Las facturas vencen el 1 de septiembre de 2022 y deben pagarse antes del 5 de enero de 2023 para evitar intereses.

Este año, se enviarán por correo aproximadamente 427.000 facturas de impuestos a los contribuyentes de todo el condado. Para ciertas propiedades cuyos registros o valores fiscales estén en apelación, se enviarán posteriormente las facturas fiscales respectivas.

Todas las facturas de impuestos pagadas a partir del 6 de enero de 2023 tendrán una tasa de interés del 2% para enero. Se cobrará un interés adicional del 0,75 % en febrero y todos los meses posteriores hasta que se pague.

Se recomienda a cualquier contribuyente que pueda tener dificultades para pagar su factura que se comunique con la Oficina del Recaudador de Impuestos en agosto. Es imperativo que los contribuyentes no esperen hasta diciembre o después de que la factura esté en mora para expresar su preocupación por su capacidad de pago.

Para aquellos con cuentas de depósito en garantía de hipotecas, sus facturas de impuestos sobre bienes inmuebles se envían directamente al titular de la hipoteca para el pago, y el propietario recibe una notificación de impuestos sobre la propiedad de la Oficina del Recaudador de Impuestos.

Property tax bills will be mailed later this month. Pay them by Jan. 5 to avoid interest » https://t.co/IsBlUra921 pic.twitter.com/20mKQf5cMi

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 21, 2022