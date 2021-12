Gibbie Harris recibe el más alto honor de Carolina del Norte

Charlotte, NC.- La directora de Salud Pública de Mecklenburg, Gibbie Harris, recibió el más alto honor de Carolina del Norte por su dedicación a servir a la comunidad en las últimas cuatro décadas.

Gibbie Harris, quien dejará el cargo al terminar año como se anunció en el mes de julio, recibió The Order of the Long Leaf Pine.

El reconcomiendo se otorga por el gobernador a individuos que han hecho contribuciones significativas al estado y sus comunidades con un servicio ejemplar y logros excepcionales.

Ver más: Gibbie Harris dejará Salud Pública al terminar el año

El condado hizo el anuncio del reconocimiento con un comunicado publicado en su sitio web. Señala que Harris tiene más de 45 años de experiencia en el área de la salud con cargos clave en los condados de Buncombe, Wake, Caldwell y Mecklenburg.

Public Health Director Gibbie Harris' latest award: The Order of the Long Leaf Pine. She earned the @NC_Governor's highest honor with more than 45 years of service in Public Health in the state. Congratulations, Gibbie! Details » https://t.co/o2L2Sxtblj pic.twitter.com/ktSXyuoO2c — Mecklenburg County (@MeckCounty) December 22, 2021

Más alto honor de Carolina del Norte

Harris es directora de Salud Pública de Mecklenburg desde 2017. Ella dirige un departamento de más de 900 profesionales en el acceso a servicios que van desde las inmunizaciones y enfermedades de transmisión sexual pruebas para WIC.

En medio de la pandemia su liderazgo ha sido fundamental para mantener seguros e informados a los residentes y al personal del condado.

Ver más: Contagios de COVID-19 en alza en Mecklenburg previo a festividades

The Order of the Long Leaf Pine, el más alto honor de Carolina del Norte, se creó en 1963.

Las personas que reciben la Orden se convierten en «embajadores» de Carolina del Norte. Tienen sus nombres y fechas de adjudicación registrados en una lista mantenida por The Order of the Long Leaf Pine.

Video: Entrega de premio a emprendedores de Charlotte