Mark Robinson en medio de polémica por aborto

Charlotte, NC.- Una reflexión de hace una década tiene en medio de la polémica al vicegobernador Mark Robinson. Él, un reconocido “pro-vida”, admitió en una publicación en Facebook que en 1989 pagó por un aborto para su actual esposa antes de casarse.

La publicación es de 2012, pero ha salido a la luz nuevamente después de que un usuario anónimo la publicara en Twitter.

«No digo que el aborto esté mal porque lo diga yo, está mal porque lo dice Dios. Está mal cuando otros lo hacen y estaba mal cuando yo pagué para que se lo hicieran a mi hijo no nacido en 1989», decía el comentario, publicado desde la cuenta personal de Mark Robinson.

La repercusión que esta reflexión tiene 10 años después llevó al vicegobernador a publicar un video en sus redes sociales junto a su esposa.

Lt. Governor responds to abortion post. Share this video so that others may hear their story. pic.twitter.com/k7I3oN4CoR

— Mark Robinson (@markrobinsonNC) March 24, 2022