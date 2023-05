¿Llega el fin de ruta de autobús de Monroe a Uptown Charlotte?

Charlotte, NC.- La ruta de autobús de CATS que traslada pasajeros de Monroe, en el condado Union, a Uptown Charlotte, llegará a su fin.

Charlotte Area Transit System (CATS) está llamando a participar en una serie de reuniones públicas “con respecto a la interrupción del servicio expreso que tendrá lugar a partir del 30 de septiembre, lo que afectará al 74X Union County Express”.

El anuncio de la interrupción del servicio llega después de que los comisionados del condado Union votaran en abril para no continuar apoyando financieramente esta ruta, debido a la disminución de pasajeros.

74X Union County Express está operando desde 2004. La ruta traslada pasajeros desde la ciudad de Monroe a Charlotte.

Datos publicados por WFAE 90.7 indican que hace una década, la ruta transportaba alrededor de 3.800 pasajeros cada mes.

La cifra se redujo a 2.480 pasajeros en marzo de 2019 y a 664 en marzo de 2022. Para este año, en marzo, aumentó ligeramente a 693.

Next week, CATS will host public meetings regarding the discontinuation of service on 74X Union County Express beginning Sept. 30.

Check out important meeting details here: https://t.co/csTjaiIlgR pic.twitter.com/7wXKD1lp7w

— Charlotte Area Transit System (@CATSRideTransit) May 28, 2023