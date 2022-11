Llaman a la prevención ante casos de gripe aviar en NC

Charlotte, NC.- Autoridades de Carolina del Norte llaman a la prevención después de que en días pasados se detectara un caso de gripe aviar en una bandada de aves en el condado Union y otro en el condado Durham.

El Laboratorio de Diagnóstico Veterinario del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte en Raleigh obtuvo la muestra positiva.

Estos no son los primeros casos de gripe aviar en Carolina del Norte. En primavera y principios del verano, se encontró en nueve granjas avícolas en los condados Johnston y Wayne. A mediados de octubre en una sola parvada en el condado Wake. En todos los casos de alta patogenicidad.

El virus es de bajo riesgo para los humanos pero entre las aves puede ser de rápida propagación y letal.

A backyard flock in Durham County has tested positive for High Path Avian Influenza (HPAI). “The threat of high path avian influenza is nationwide and likely will remain through the fall & winter,” Martin said. Learn more below! #NCAgriculture

