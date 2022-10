Arkansas sufre brote de gripe aviar altamente letal

Little Rock, AR.- El U.S. Department of Agriculture (USDA) advirtió, este viernes, sobre el hallazgo de un brote altamente letal de la gripe aviar que afectó a una parvada comercial de pollos reproductores de Arkansas, que complicó a la importante región productora del sur.

Hasta ahora, más de 47 millones de aves han muerto o han sido sacrificadas, en todo Estados Unidos, por la gripe aviar. De manera que, este brote es considerado el peor desde que se eliminó un récord de 50 millones de aves en 2015.

Según los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, Arkansas produjo más de 1.000 millones de pollos de engorde solo en 2021. Convirtiéndolo en el tercer estado productor de pollos más grande del país.

De esta manera, Arkansas como productor de pollos solo es superado por estados como Georgia y Alabama. Los mismos habían escapado en gran parte a las infecciones en parvadas comerciales antes de este brote de gripe aviar en Arkansas.

En este sentido, la agencia declaró que este brote de gripe aviar afectó a una parvada comercial de pollos reproductores de pollos de engorde en el condado de Madison, en Arkansas. Ubicado en la esquina noroeste del estado.

Como medida, la USDA y los funcionarios estatales establecieron una cuarentena en las instalaciones. Además, las aves serán sacrificadas para evitar la propagación, según notificó la agencia.

En otras latitudes, la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea (EFSA) destacó que la región también atraviesa su peor crisis de gripe aviar con al menos 50 millones de aves sacrificadas. Durante el verano el virus se fortaleció, aumentando el riesgo de infecciones generalizadas para la próxima temporada.

