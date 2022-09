la-fiesta-del-pueblo-regresa-a-las-calles

Raleigh, NC.- La Fiesta del Pueblo, un evento de tradición en la ciudad de Raleigh, regresa de forma presencial tras dos años de realización virtual debido a la pandemia.

El evento se llevará a cabo el domingo 18 de septiembre, tres días después del inicio del Mes de la Herencia Hispana, en Fayetteville Street, en el centro de Raleigh. El horario será de las 12 m a las 6:00 pm.

La Fiesta del Pueblo convoca a la comunidad en general, especialmente a la de origen hispano, a un encuentro de entretenimiento y conexión con las raíces latinas.

Ver más: Una nueva visión del arte en festival en Charlotte

El evento es producido por El Pueblo, una organización que dedica sus esfuerzos al desarrollo de liderazgo para jóvenes y adultos entre la creciente comunidad latinx del condado Wake.

There are only 3 days left until fiesta! Today is also the kickoff of Hispanic Heritage month and what better way to celebrate than with us this Sunday, September 18th from 12-6pm!#LaFiestadelPueblo2022 pic.twitter.com/ru4W8QZ0Uj

— El Pueblo (@elpuebloinc) September 15, 2022