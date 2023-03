Junta de CMS aprobó millonario plan de mejoras para escuelas

Charlotte, NC.- La Junta de Educación de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg aprobó un millonario plan de mejoras de las instalaciones educativas.

En la sesión del 28 de febrero se votó 8-1 a favor de la aprobación de una iniciativa de bonos escolares de $ 2.99 mil millones para las elecciones en noviembre.

«Nuestro plan, y la solicitud de bonos, hará muchas inversiones muy necesarias en nuestras escuelas», dijo Thelma Byers-Bailey (Distrito 2), quien hizo la moción, en un comunicado de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés).

«El plan pone a los estudiantes y las escuelas en primer lugar, proporcionando entornos de aprendizaje seguros y modernos».

La solicitud de bonos pasa ahora a la Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg para su aprobación, y luego al Comisionado de Gobierno Local del estado para su aprobación final.

