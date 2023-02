CMS ofrece a estudiantes programas de educación técnica

Charlotte, NC.- La educación técnica es una de las múltiples opciones de crecimiento que ofrecen las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) a sus estudiantes.

Febrero es el Mes de la Educación Profesional y Técnica, por eso desde el distrito escolar recuerdan que están disponibles más de 20 carreras para la comunidad escolar.

“En las Escuelas de Charlotte Mecklenburg queremos asegurarnos que todos los alumnos estén preparados para el siguiente paso después de graduarse de la escuela secundaria, ya sea la universidad, una carrera profesional o el servicio militar”, indica un comunicado de CMS.

It's Career and Technical Education (CTE) Month! Tune into our latest Hello CMS podcast episode to hear about our CTE program from both student and staff perspectives. Learn how CTE can help you or your student get college/career ready! https://t.co/ZJNaTw6Lxw pic.twitter.com/fx3PXXAoJV

— CMS (@CharMeckSchools) February 7, 2023