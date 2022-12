Joven de 16 años desaparecida en Gastonia

Gastonia, NC.- Una joven de 16 años se encuentra desaparecida en la ciudad de Gastonia y las autoridades están pidiendo ayuda de la comunidad para dar con su paradero.

Mikaela Goodson es la joven de 16 años desaparecida, informó el Departamento de Policía de Gastonia.

Mikaela fue vista por última vez el 17 de diciembre cuando salió de su casa en Keith Drive, según la información policial publicada en su página de Facebook.

16yo Mikaela Goodson was last seen on 12/17 leaving her Keith Dr🏠 wearing a pink hoodie & black sweatpants.

She is 5'7, 155lbs w/ brown blonde & pink hair. She has nose & tongue piercing

Anyone w/ info about her location can📞 704-836-0071 pic.twitter.com/V4wldlrEZe

