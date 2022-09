Una inspiración acerca a un niño a su sueño espacial

Charlotte, NC.- Una inspiración puede ser suficiente para perseguir un sueño. Y, Fernando Godinez puede ser ejemplo de ello. Con ocho años de edad conoció a quien le ha hecho imaginarse con hacer una carrera de astronauta y visitar el espacio.

Fernando, según su madre, tiene como “héroe” a José Hernández, uno de los pocos astronautas latinos que ha logrado formar parte de una misión de la NASA en el espacio.

El niño de origen mexicano cumplió un sueño de conocerlo en la conferencia de East Coast Migrant Head Start Project en Tampa, Florida.

La historia de este encuentro lo reseñó Noticias 40 de Univisión. Fernando, de Carolina del Norte, ahora vive en el estado donde se realizó la convención.

The @ecmhsp Board Members with the former NASA Astronaut @astrojosehernandez#HeadStart #DreamBig #EducationistheKey

Los miembros de nuestro Consejo Directivo con el ex-astronauta de la NASA Dr. Jose Hernandez pic.twitter.com/TKCeDYXa6H

— East Coast Migrant Head Start (@ecmhsp) August 25, 2022