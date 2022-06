Primera hispana de su país en viajar al espacio

Washington, DC.- La hispana y astronauta, Katya Echazarreta se convirtió en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio, en una proeza que duró 10 minutos y cinco segundos, tras formar parte de una misión privada que llevó a seis personas a más de 100 kilómetros por encima de la superficie terrestre.

Asimismo, la astronauta e ingeniera eléctrica de 26 años de edad, Katya Echazarreta, precisó, «Quiero dedicarle este vuelo a mi país y a toda la comunidad latinoamericana».

En el video grabado, Katya Echazarreta alcanzó a expresar la emoción de su logro, «Mi deseo es que veas esta misión, creas en tí, y sepas que puedes ser el próximo».

De esta manera, Katya Echazarreta fue seleccionada entre más de 7.000 candidatos de 100 distintos países para ser parte de una misión espacial de Blue Origin. Esta empresa se fundó en el año 2000 por Jeff Bezos.

Parte de las pruebas a la que fueron sometidos los candidatos fue la de volar un cohete de 18 metros de largo. Así pues también experimentaron durante unos minutos lo que es estar fuera del campo gravitacional de la Tierra.

This is the face of a woman who kept a promise she made at 7 years old.

Esta es una mujer que cumplió una promesa que hizo a los 7 años. pic.twitter.com/J3H488QrLF

— Kat Echazarreta (@katvoltage) June 5, 2022