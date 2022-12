Homenaje a un año de la muerte de la oficial Mia Goodwin

Charlotte, NC.- Mientras la ciudad dormía la madrugada de este jueves un sentido homenaje se realizaba a la oficial de CMPD, Mia Goodwin, quien murió hace un año en el cumplimiento de su deber.

Decenas de patrullas del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenurg (CMPD, por sus siglas en inglés) y camiones del Departamento de Bomberos de Charlotte se unieron en una caravana hacia el lugar donde Mia Goodwin murió.

The procession has moved past I-85. Thank you to @CharlotteFD and @NCSHP for taking part and helping us honor Officer Goodwin’s memory. pic.twitter.com/ZT3CVMHxRQ

La oficial falleció el 22 de diciembre de 2021 a las 3:30 de la madrugada. Estaba trabajando en la escena de un accidente en la Interestatal 85 cuando y un camión chocó a otros vehículos que Goodwin atendía. Otros tres oficiales resultaron heridos.

Mia Goodwin acababa de reincorporarse a servicio tras su licencia por maternidad de su tercer hijo cuando perdió la vida. Estaba casada con un miembro de los bomberos de Charlotte.

El homenaje de este jueves comenzó con una ceremonia en la sede de CMPD. Luego los vehículos oficiales partieron en caravana hacia el lugar del accidente fatal.

Un cambión de bomberos tenía una bandera gigante de Estados Unidos en el puente renombrado como Mia Goodwin.

La caravana terminó en University Division de la policía.

Right now, a procession is making its way from Uptown to the spot on I-85 where Officer Mia Goodwin lost her life 1 year ago today. We will never forget her and her sacrifice to keep us all safe. pic.twitter.com/xfv9ZEkrd1

