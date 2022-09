Hasta $ 75.000 en préstamos para pequeñas empresas

Charlotte, NC.- Las pequeñas empresas en el condado Mecklenburg tienen apoyo en un programa de préstamos para hacer crecer su negocio.

El proceso de solicitud es sencillo y en solo 30 días puedes obtener hasta $ 75.000 a través de Meck Lending. El fondo ofrece préstamos comerciales favorables y asistencia gratuita para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a hacer crecer sus negocios.

Ver más: COVID-SAFE, un programa de certificación de empresas

Un comunicado del condado explica los detalles de este programa y cómo aplicar.

Meck Lending ofrece hasta $ 75.000, solo pagos de intereses durante los primeros 12 meses, tasa de interés en Prime (5.5%), proceso rápido y fácil, y orientación y recursos gratuitos de profesionales.

Small businesses in the County can apply for a loan of up to $75,000 through Meck Lending. The program also includes free guidance and resources. Applicants must have annual revenue under $2M. Full list of requirements » https://t.co/k9xGTE9ies pic.twitter.com/ry2B3P3pcM

— Mecklenburg County (@MeckCounty) September 13, 2022