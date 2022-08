COVID-SAFE, un programa de certificación de empresas  

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg lanzó COVID-SAFE, un programa de apoyo que certifica a las empresas como garantía de práctica de seguridad contra el COVID en medio de la pandemia.

Al frente de este programa gratuito está el Departamento de Salud Pública. Durante la capacitación en línea brinda información sobre COVID-19. También orientación sobre la seguridad (distanciamiento físico, uso de máscaras y limpieza), vacunación y salud de los empleados.

Los dueños y gerentes de negocios que completen la capacitación podrán implementar prácticas de seguridad de COVID-19 y publicar el certificado, el adhesivo para ventanas y los carteles de seguridad de COVID-19 a la vista de los empleados y clientes.

“Cuando terminaron los mandatos de COVID locales y estatales, nuestra comunidad empresarial estaba buscando una manera de demostrar que aún priorizaban la salud y la seguridad de sus empleados y clientes y mantenerse al día con lo último sobre COVID-19”, dijo Raynard Washington, director del departamento.

“Nuestro equipo de COVID asumió el desafío no solo de educar a las empresas, sino también de crear una oportunidad para la comunicación continua sobre las herramientas de salud y seguridad disponibles para la comunidad empresarial”.

