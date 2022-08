Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper dio inicio a la gran campaña de colecta de útiles escolares para los estudiantes de Carolina del Norte.

La Colecta de Útiles Escolares del Gobernador se llevará a cabo del 1 al 31 de agosto. Cuenta con el apoyo de State Employees’ Credit Union (SECU) y Communities In Schools of North Carolina.

Los detalles de la campaña los comunicó el gobierno del estado en su sitio web. Según la publicación, los maestros de Carolina del Norte gastan en promedio más de $500 de su propio dinero en materiales para sus aulas cada año.

“Nuestros maestros trabajan muy duro y no deberían tener que echar mano de sus bolsillos para cubrir el costo de los útiles escolares que necesitan sus alumnos”, expresó Cooper.

“Mientras esté de compras, considere adquirir útiles escolares adicionales para donar”, dijo el gobernador.

