Necesaria vacunación de niños para el regreso a clases

Charlotte, NC.- Agosto, mes de regreso a clases y de la necesaria vacunación de los niños para estar protegidos en las escuelas.

Con el inicio de clases más cerca el Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS) recuerda que los niños deben estar al día con las vacunas para volver a la escuela.

“Seguir las recomendaciones de los CDC para controlar la propagación de todas las enfermedades prevenibles con vacunas es una parte esencial del bienestar de los niños y las familias”, dijo el Dr. Zack Moore, epidemiólogo estatal.

“NCDHHS está ayudando a los proveedores de atención médica, padres y tutores a dar este paso esencial para proteger la salud de los niños en la escuela y en el hogar”.

Un comunicado del departamento indica que las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, como la varicela, la meningitis, el sarampión, la tos ferina (tos ferina) y otras, todavía se observan en Carolina del Norte. “Mantener a los niños al día con las vacunas es la mejor manera de estar saludables y reducir las ausencias innecesarias a la escuela”.

Los niños que no tienen seguro todavía pueden vacunarse a bajo costo o sin costo a través del programa Vacunas para Niños hasta los 19 años de edad, informó el departamento.

Vaccines are an important part of back-to-school success and overall health and well-being – keeping kids up to date on vaccinations is the best way to keep them healthy and reduce unnecessary absences from school. 1/2 pic.twitter.com/KHObuEXnVu

— NCDHHS (@ncdhhs) August 2, 2022